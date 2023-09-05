İzmitliler, Yencuma'nın yeni yüzünü çok beğendi

Yenilenen yüzü ile hizmete açılan Yenicuma Çay Bahçesi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çayın yine en ucuz fiyatla 5 lira olduğu çay bahçesi, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi.

Yenicuma Çay Bahçesi, İzmit Belediyesi tarafından yenilendikten sonra misafirlerini ağırlamaya başladı. Yenilenen yüzü ve artan hizmet kalitesi ile daha şimdiden vatandaşların uğrak noktası haline gelen Yenicuma Çay Bahçesinde çay hala 5 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlara daha kaliteli bir hizmeti amaçlayan çay bahçesi ile ilgili vatandaşlar görüşlerini dile getirdi.

"Dinlenip çay molası verdiğim yerlerden birisidir"

"Uzun yıllardır Yenicuma Çay Bahçesinin müdavimiyim" diyen Seher Özkaya, "İzmit’te oturuyorum. Burası çarşıya geldiğim zaman dinlenip çay molası verdiğim yerlerden birisidir. Son halini gördüğüm zaman üzülmüştüm. Yeni bir şeylerin yapılacağı belliydi. Buranın şimdiki halini görünce çok mutlu oldum. Daha temiz ve ailelerin rahat edebileceği bir alan olmuş. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" dedi.

"İzmitli olarak buraya alıştık"

Çay bahçesinin yeniden hizmete başlamasına çok sevindiğini dile getiren Türkan Düşkün, "Yenicuma Çay Bahçesinin önceki haline göre şimdiki halini çok beğendim. Çay bahçesi kapatılınca çok üzülmüştüm. Yeniden açılmasına ise çok sevindim. İzmitli olarak buraya alıştık. Fatma Hanım ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Daha düzenli ve güzel olmuş" diye konuştu.

"Alışveriş yaptıktan sonra dinlenebileceğimiz bir yer olmuş"

Yenicuma Çay Bahçesinin bir başka misafiri olan Ayşe Yılmaz, "Emekli olduktan sonra İzmit’e yerleşmeye karar verdim. Buradaki çalışmayı görüyorduk ama böyle bir sonuç alınabileceğini düşünmemiştim. Halkın sosyalleşebileceği ve rahatlıkla gelip uygun fiyatta bir nefes alabileceği yer olarak görüyorum. Alışveriş yaptıktan sonra dinlenebileceğimiz bir yer olmuş" şeklinde konuştu.

İbrahim Karapınar isimli vatandaş ise "İnşaat başladığından bu yana süreci hep takip ettim. Buranın şimdiki halini de çok beğendim. Yeşil alanların şehir içinde artmasında fayda var. Fiyatlar da oldukça uygun. Halka hizmet budur. Halka hizmet hakka hizmettir. Fatma Hanımı çok beğeniyor ve seviyoruz" ifadelerini kullandı.