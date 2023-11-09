İznik'e çini mükemmeliyet merkezi

İznik Belediyesi dünyaca ünlü İznik Çinisi’ni hak ettiği değere kavuşturmak üzere Çini Mükemmeliyet Merkezi Projesini hayata geçiriyor.

Dünya genelinde cami, hamam, medrese, saraylar ve onlarca değerli yapıları süsleyen İznik Çinisi 17 ve 18. yüzyılda tamamen durma noktasına gelmiş 1990 yıllardan itibaren yeniden canlanmaya başlamıştır.

İznik Çinisi Coğrafi Tescil Belgesine sahip İznik Belediyesi bu mekanizmanın çalıştırılarak bir standart oluşturmak amacıyla Çini Mükemmeliyet Merkezi projesi hazırladı. Bu merkez içerisinde bilimsel çalışmalar, üretim tesisi, eğitim, showroom gibi alanlarla İznik Çinisi’ne değer katacak çalışmalar yürütülecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İznik Çini Mükemmeliyet Merkezi projesi üzerinde uzun soluklu ve detaylı bir akademik çalışma gerçekleştirildi. Projenin uygulama alanını belediyemize tahsis olarak aldığımız ilçemiz eski ceza evi alanı olarak belirledik. Bu merkez hayata geçtiğinde İznik Çinisi günümüzde ki değerine değer katacak. Coğrafi İşaret mekanizması bu merkez ile işleyecek. Dünyaya nam salan ülkemizin tanıtım elçisi görevini gören İznik Çinisi, Mükemmeliyet Merkezinde gerçekleşecek bilimsel çalışma ve sonucunda ortaya çıkacak üretimler ile bir standarda kavuşacak. Proje çalışmalarını bitirdiğimiz bu merkezi şuan ihale aşamasına getirdik. İhale sürecini tamamlayarak en kısa sürede inşa çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.