İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi hizmete girdi

Dünyanın en önemli 10 keşfi arasında gösterilen İznik Gölü Bazilikası, ilçenin kültürel mirasına ve turizm potansiyeline yeni bir değer kazandıracak önemli bir yatırımla taçlandı.

Toplam 150 milyon lira proje maliyetiyle hayata geçirilen İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi, modern mimarisi, ziyaretçi alanları, tanıtım bölümleri ve bilgilendirme sistemleriyle İznik’in zengin tarihi dokusunu yerli ve yabancı ziyaretçilere daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı hedefliyor. Kültür ve turizm alanında bölgesel bir çekim merkezi olma yolunda ilerleyen İznik, bu yatırımla birlikte tarih turizmi açısından yeni bir döneme adım atıyor. Açılışta konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, merkezin ilçeye önemli katkılar sunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"İlçemizin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacak bu değerli projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu merkez, hem tarihimizin korunmasına hem de İznik’in dünya çapında daha güçlü tanıtılmasına hizmet edecek. İznik’imize, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, yeni hizmete giren karşılama merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Vali Vekili Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İznik Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, ilgili daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Alan, ayrıca 28 Kasım 2025 tarihinde Papa 14. Leo tarafından da ziyaret edilecek.