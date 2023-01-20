İznik Gölü'nde can pazarı...Böyle kurtarıldılar

Bursa İznik Gölü’nde fırtınada tekneleri arıza yapınca gölün ortasında mahsur kalan 2 balıkçı, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş bot ekiplerince nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Çakırlı Köyü’nden İznik Gölü’ne tekne ile açılan iki balıkçı, fırtınada teknelerinin motorunun arıza yapması üzerine gölde mahsur kaldı.

İki arkadaş jandarmadan yardım isteyince Bursa İl Jandarma Komutanlığı faaliyet emri verdi. İznik’te konuşlu Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri hemen limandan çıkış yaptı.

Kısa sürede İznik ilçesinin 3 mil açığındaki teknenin yanına gelen jandarma bot e kibi, 48 yaşındaki A.A. ve 43 yaşındaki H.J. isimli iki arkadaşı kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan ve soğuktan hayli etkilendikleri anlaşılan iki arkadaş jandarma botuyla İznik ilçesine getirildi.

Kendilerini kurtaran jandarma ekibine teşekkür eden iki arkadaş, motorlarının arıza yaptığını ve mahsur kaldıklarını ifade ettiler.