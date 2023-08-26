İznik Gölü'nde kayıp alarmı...

Türkiye’nin 5. büyük gölünde 3 günde 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. İki günde biri 8, diğeri 80 yaşında olan iki kişinin cesedi İznik gölünden çıkarılırken, bugün ise Türkiye Yelken Federasyonuna bağlı yüzme hakemi gölde aranıyor.

Bursa İznik gölünde geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Yusuf Akdeniz, serinlemek için göle giren 8 yaşındaki Yusuf Akdeniz ve ertesi gün yine serinlemek için göle giren 80 yaşındaki Ahmet Kavas boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonrası cesetleri bulunan iki kişiden sonra bu kez de Yüzme hakemi Feridun Ulu (60) arkadaşlarının da bulunduğu tekneden İznik gölüne girdi. Fakat bir süre sonra kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede bot ile arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri Ulu’ya ulaşmaya çalıyor.