İznik Gölü'nde tehlikeli görüntü

Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü’nde son yıllarda başta kuraklık olmak üzere çeşitli sebepler nedeniyle su seviyesinde yaşanan azalma giderek artıyor. Daha önce sular altında kalan Hristiyanlar için kutsal sayılan bazilika da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

İznik Gölü’nde yaşanan çekilme nedeniyle gölün en büyük iskelesi artık tamamen toprak üstünde kaldı. 60 gündür yağmur düşmeyen göl çevresinde kuraklık had safhaya ulaştı. İznik Gölü’nde su altında bulunan tarihi bazilika da suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı.

İznik Gölü’ndeki korkutan çekilmeye en çok göl çevresindeki işletmeciler üzülüyor. Gölün İznik’in geleceği olduğunu belirten Bekir Uslu, “İznik Gölü kenarında yaklaşık 20 yıldır işletmeciyim. 20 yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü’nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu, şimdi ise karada kaldı. Maalesef su bizim orada yaklaşık 50-100 metre arası ama diğer bölgelerde 100-150-200 metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar. Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil” dedi.

Bazilika Hristiyanlar için çok önemli

Yüzyılın keşifleri arasında gösterilen bazilika, havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında İznik Gölü’nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde “Senato Sarayı” olarak tanımlanan bu yapı, yaklaşık 3 bin 19 metre boyutlarında, diğer bir ifade ile yaklaşık 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Yapılan keşiflerde bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor. Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik’te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi’dir. Aziz Neophytos adına yapılan bazilikanın İznik Gölü’nün sularına M.S. 740 yılındaki depremle gömüldüğü tahmin ediliyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil’in yüzlercesi toplatılarak Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı 1. Konsil’in (İznik Konsili) bu bazilikada yapıldığı belirtiliyor.