İznik Gölü'ne 2 milyon 200 bin sazan salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İznik Gölü’ne 2 milyon 200 bin sazan yavrusu salındı.

Balık salımına Bursa ve İznik ilçe tarım mühendisleri, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç ve diğer yetkililer katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel tesislerde yetiştirilen yavru sazanlar İznik kamyon garajının olduğu bölgeden bırakıldı. Göle toplamda 2 milyon 200 bin yavru balık bırakıldığı belirtilirken, göldeki popülasyonun daha da artacağı kaydedildi.