İznik için gözler UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı için gönderdiği, Bursa’nın İznik ilçesiyle ilgili dosya, UNESCO tarafından içerik ve formatıyla eksiksiz olarak kabul edildi. UNESCO’nun danışma organı ICOMOS uzmanlarının dosya inceleme, alan ziyaretleri ve rapor incelemeleriyle devam edecek sürecin ardından İznik’in Dünya Mirası Listesi’ne alınıp alınmadığı 2024 yılı Haziran ayında yapılacak komite toplantısında ilan edilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması ve bu değerlerin dünyaya tanıtılması yönündeki çalışmalarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere; Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Bursa, 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiş, böylelikle kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir adım atılmıştı. Bununla yetinmeyip ‘restorasyonlar’ ile kenti adeta açık hava müzesine çeviren Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel değerlerin tanıtımı için de önemli bir yol aldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmayı başaran Bursa, ardından UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na da üye olmuştu.

Türkiye’nin tek adayı İznik

Tarihi özellikleri ile medeniyetlerin somut ve somut olmayan değerlerini günümüze kadar taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle İznik, 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edildi. Daimi adaylık çalışmaların yürütülmesi için 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İznik Alan Başkanlığı kuruldu. İznik Alan Başkanlığı’nca hazırlanan yönetim planı, 2022 Mayıs ayında Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girdi. UNESCO uygulama rehberine uygun olarak hazırlanan İznik’in adaylık dosyası, 2022 Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edildi. İznik Alan Başkanlığı’nın 1 yıl gibi kısa sürede bitirdiği yönetim planı ve adaylık dosyası, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede’ UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görüldü. Bakanlık, 19 Eylül 2022 tarihinde Türkiye’den sadece İznik’in daimi adaylık dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne gönderdi.

Gözler artık UNESCO’da

İznik’in dünya mirası ilan edilmesine ilişkin süreç devam ederken, gözler artık tamamen UNESCO’ya çevrildi. Türkiye’nin İznik Dosyası’nı içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO’da da uzun soluklu bir İznik mesaisi başlamış oldu. İznik dosyası incelenerek değerlendirilmek üzere UNESCO’nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’ne iletildi. ICOMOS’dan görevlendirilen uzmanlar, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere Temmuz - Eylül 2023 arasında alan ziyaretleri yapacak. Ekim - Kasım 2023 arasında ise ICOMOS uzmanları, dosyada yeterli görmedikleri bölümlerle ilgili ek bilgi isteyecek. Aralık 2023’te ise ICOMOS, dosya ile ilgili kararını UNESCO merkezine bildirecek. Haziran 2024’te de UNESCO Dünya Miras Merkezi, tüm bu belge ve ICOMOS’un raporunu inceleyerek, UNESCO Dünya Miras Komite Toplantısı’nda İznik ile ilgili kararını açıklayacak.

“Yakından takip ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 bin 500 yıllık arkeolojik bölgeleri, 2 bin 500 yıllık şehir yerleşimi ile Bursa’nın Bitinya, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kadim şehir olduğunu vurguladı. Bursa’yı dünyaya en iyi şekilde tanıtabilmek adına gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu kapsamda 2014 yılında Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başardık. Çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında ’UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmayı başardık. Başarılarla yetinmeyerek, girişimlerimizi sürdürdük ve UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üye olduk. Bursa olarak kendimizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Şimdi de İznik için çok önemli bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday olarak Türkiye’den sadece İznik’in dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne göndermişti ve dosyamız kabul edildi. Süreci yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte güzel haberleri Bursalı ve İznikli hemşehrilerimizle paylaşmayı umuyoruz” dedi.