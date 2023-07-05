İznik kamp, karavan ve geleneksel sporlar festivaline hazırlanıyor

İznik, Ağustos ayı içerisinde Dünya Göçebe Oyunları alanında yapılacak olan Kamp, Karavan ve Geleneksel Sporlar Festivali’ne hazırlanıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Dünya Göçebe Oyunları alanında gerçekleştirilen inceleme ve organizasyon toplantısına katıldı. Başkan Usta’nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Etnospor Federasyonu Yetkilileri, İznik Belediyesi yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

IV.Dünya Göçebe Oyunları alanında yapılacak etkinlik hakkında konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemiz ev sahipliğinde konuk cumhurbaşkanlarının katılımıyla dünya çapında ses getiren bir etkinliğe bu alanda İznik olarak bizlerde ev sahipliği yaptık. Bugünde ülkemizde son yıllarda artan bir trend haline gelen kamp ve karavan üzerine bir etkinlik planlıyoruz. Bu etkinlikte geleneksel sporlar dallarının icrasına da yer vereceğiz. Ağustos ayı içerisinde bu alanda yüzlerce kamp, karavan ve ata yadigarı geleneksel spor tutkunlarını Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Kültür Turizm Tanıtma Birliğimiz, Etnospor Federasyonumuz ve ilgili kuruluşlarımızla ağırlamaya hazırlanıyoruz. İçerisinde etkinlik alanları, köylü pazarları, konserler ve birçok etkinliği barındıracak bu festival ile bu alan kalıcı bir etkinlik alanı haline gelecek. Şimdiden tüm kamp, karavan severleri ve ata yadigarı geleneksel spor tutkunları ile hemşehrilerimizi etkinlikte yer almaya davet ediyoruz” diye konuştu.