İznik Ovası'nda bahar şöleni : Şeftali bahçeleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa’nın İznik ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte meyve bahçeleri adeta renk cümbüşüne dönüştü. Özellikle şeftali ağaçlarının açan pembe-beyaz çiçekleri, doğaseverlere görsel bir şölen sunarken bölgeyi ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.

İznik ovasında kilometrelerce uzanan meyve bahçeleri, baharın taze dokunuşuyla canlanırken, ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere düşen gün ışığı, çiçeklerin canlı renklerini daha da belirgin hale getiriyor.

İHA muhabiri Şaban Kılıçcı tarafından görüntülenen bu eşsiz anlar, doğanın uyanışını gözler önüne serdi. Bölge çiftçileri ise bu dönemin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, çiçeklenme sürecinin verimli bir sezonun habercisi olduğunu ifade etti. İznik’te baharın simgesi haline gelen şeftali ağaçları, hem tarımsal üretim hem de doğa turizmi açısından ilçeye ayrı bir değer katıyor.

Her yıl kısa bir süre devam eden bu görsel şölen, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için kaçırılmayacak anlar sunmaya devam ediyor.