İznik'te 'huzur' uygulaması
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği 'huzur' operasyonunda ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 80 gram uyuşturucu ele geçirdi.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği ‘huzur’ operasyonunda ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 80 gram uyuşturucu ele geçirdi.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilcami Mahallesi Küme evlerinde ve İznik merkezinde ‘huzur’ uygulaması düzenlendi. Uygulama çerçevesinde Yeşilcami Mahallesi Küme evlerindeki aramalarda ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İznik merkezde yapılan uygulamada ise çalınan 12 motosiklet şüphelileriyle birlikte bulunarak sahiplerine teslim edilirken çok sayıda plakasız motosiklet trafikten men edildi.