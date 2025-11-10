İznik'te 8 işçi tavuklu pilavdan zehirlendi

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde zeytin toplamak için çalışan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadı için Boyalıca Mahallesi’nde çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuklu pilav yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 işçi fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.