İznik'te 8 işçi tavuklu pilavdan zehirlendi

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde zeytin toplamak için çalışan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.

İznik'te 8 işçi tavuklu pilavdan zehirlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde zeytin toplamak için çalışan 8 işçi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadı için Boyalıca Mahallesi’nde çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuklu pilav yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 işçi fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İlk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.