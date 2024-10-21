İznik'te Esnaf, Fethullah Gülen'in ölümüne özel indirim başlattı

Bursa’nın İznik ilçesinde esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. İş yerinin camına bir pankart ile bu indirimi duyuran Semih Arslan, "Fethullah Gülen’in ölmesi şerefine indirim yapıyoruz. Halktan yoğun ilgi var, herkesi bekleriz" dedi. İndirim müşterilerin de ilgisini çekti.

Semih Arslan, müşterilerin indirim sonrası fiyat sorduğunu ve bir çok ürünle ilgilendiklerini kaydederek, “Bu indirimle hem duygularımızı ifade etmek hem de müşterilerimize bir avantaj sağlamak istedik” dedi.