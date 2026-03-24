İznik'te fidanlar toprakla buluştu

İznik’te, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İznik Kaymakamlığı Orman İşletme Müdürlüğü ve İznik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, "Türkiye’nin Gücü Orman" sloganıyla hayata geçirildi. Etkinlikte fidanlar Bursa’nın Fethi’nin 700. Yılı anısına toprakla buluşturuldu.

İznik DSİ Tesisleri yanından başlayarak Bursa sapağına kadar uzanan ve vatandaşların kullanımına açılması planlanan alanda gerçekleştirilen programda, doğa ile iç içe yeni bir yaşam alanı oluşması için fidanlar toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında bölgede 10 metre genişliğinde parke taşı yol, yürüyüş parkuru, ailelerin mangal yapabileceği alanlar ve köprü bağlantıları İznik Belediyesi tarafından yapılmaya devam ediyor.

Etkinlikte ilk etapta 200 adet çınar ağacı toprakla buluşturulurken, dikilen her fidana protokol üyeleri ve öğrencilerin isimleri verildi. Programa İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Doğaya katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte, hem çevre bilincinin artırılması hem de gelecek nesillere daha yeşil bir İznik bırakılması hedeflendi.