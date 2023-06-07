İznik'te geri dönüşüm defilesi

İznik Belediyesi’nin Çevre Haftası sebebiyle düzenlediği etkinlikte minikler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları giysilerle defile yaptılar.

5-9 Haziran tarihlerinde ülkemiz genelinde kutlanan ve önemli konulara dikkat çekilen Türkiye Çevre Haftası’nda İznik’te de etkinlikler gerçekleşti. İznik Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde minikler hem eğlendi hem de eğitici faaliyetlerle öğrendiler.

İznik Sahili’nde gerçekleşen etkinlikte İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından İznik Belediyesi Çevre Mühendisi Aslıhan Teke bu haftayla ilgili ve yapılacak etkinlik hakkında bilgi verdi. Çocuklar ilk olarak kendi ürettikleri sloganları kâğıtlara dökerek pankartlar hazırladılar. Atık malzemeleri boyayarak ve süsleyerek saksılara dönüştüren çocuklar içerisine de domates fidesi diktiler.

İznik Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden hazırladıkları birbirinden güzel giysilerle defile gerçekleştirdiler. Defilede hazırladıkları kıyafetler ile tek tek seyirci karşısına çıkan çocuklar büyük alkış aldı. Tüm katılımcılardan takdir toplayan geri dönüşüm defilesi büyük ilgi gördü.

Etkinlik sonunda hazırlanan parkurda çocuklar farklı atıkları kendilerine ait kutulara en hızlı şekilde atabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Etkinliklere katılan çocuklara İznik Belediyesi tarafından Çevre Haftası, su ve enerji tasarrufu, atık azatlımı gibi konuları içeren kitaplar hediye edildi. Veliler ve öğretmenler etkinliği gerçekleştiren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ve emeği geçen çalışanlara teşekkür ettiler.