İznik'te güreş şöleni

İznik, Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 4. Karakucak Güreşleri muhteşem bir katılım ve kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başlayan Karakucak güreşlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Orhangazi Batum Derneği Folklor Ekibi ve İznik Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehter eşsiz ezgileri ve marşlarıyla coşkuyu arttırdı.

İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri İznik Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Elmalı Muhtarlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşti.

İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada güreş ağlığını Kaymak Beton Sahibi İş adamı Nizamettin Kaymak’tan Yüksek İnşaat sahibi Kadir Yüksek 800 bin liraya aldı. Böylece 2024 yılı Alıç Yaylası Güreşlerinin yeni ağası Kadir Yüksek oldu.

Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalara güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Tüm müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerin heyecanı baş pehlivanlık müsabakalarında iki katlandı. Başpehlivanlar güreşleriyle seyircilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, Önceki Dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dereceye giren pehlivanlara madalyalar protokol tarafından takdim edildi.