İznik'te ilginç gelenek: Damadı vinçe astılar

Bursa’nın İznik ilçesinde düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor. Yine bir düğünde verilen zorlu bir dizi görevi yapan damat, iple vinçe asılıp ıslatıldı.

İznik ilçesinde evlenecek damatlara uygulanan geleneklerden Mustafa Akın da nasibini aldı. Damat Mustafa Akın önce minibüsten 20 damacana su taşıdı, ardından arkadaşını el arabasıyla markete götürüp getirdi. Kaşık kaşık bal yedirilen damada araba yıkatıldı. Arkadaşıyla birbirine bantlandıktan sonra boynuna takılan soğanlar ısırılan damat, ardından kiralanan vinçle ipte sallandırıldı. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Akın’ı ve can arkadaşını içi su dolu depoya vinç yardımı ile defalarca batırıp çıkardı. Damat ve arkadaşının vinçte asılı halde çiftetelli oynamalarını ise davete katılanlar hayranlıkla izledi.