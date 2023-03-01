İznik'te kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor

İznik Belediyesi yeni imar alanları olan Yeşil Camii ve Eşrefzade mahallelerindeki altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı, bordür, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar İki koldan aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını son hızla devam ettiren ekipler, kilit parke taşı ve bordür çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve stabilize yol çalışmalarını Gazi İbrahim Usta Sokak ile Günaydın Sokak’ta sürdürüyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Parke taşı çalışmalarımızla stabilize yol çalışmalarımızı birleştirip modern yollara kavuşacağız. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Şu anda ilçemizde Merkez ve Kırsal Mahallelerin birçok yerinde ekiplerimiz bir yandan parke, bir yandan kaldırım çalışması bir yandan da stabilize yol çalışması gerçekleştiriyor. Gazi İbrahim Usta Sokak ile Günaydın Sokak’ta kilit parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalar daha güzel, daha yaşanılabilir bir İznik için” dedi.