İznik'te kuraklık alarmı...Çakırca deresi kurudu, göl çekilmeye başladı

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’nde bulunan ve İznik Gölü’nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu. Uzun süredir yağış almayan bölgedeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Fikret Sağır; derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü belirterek " Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

İznik Gölü’nü besleyen en büyük su kaynaklarından biri olan Çakırca deresinin kuruması İznik Gölü’nde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Tarımla uğraşan bölge halkı ne yapacağını kara kara düşünüyor