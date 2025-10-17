İznik'te Merkezden Kırsala Hizmet Ağı

İznik Belediyesi 46 mahallede planladığı program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok noktada parke taşı işleme çalışması sürüyor.

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar planlanan programa göre bir çok noktada eş zamanlı olarak devam ediyor. Yeni açılan sokaklar, kırsal mahallelerdeki yollar, yapım ve onarım çalışmaları ile süren parke taşı işleme çalışmaları ilçe merkezi sanayi bölgesi, Çakırca Mahallesi ve DSİ Tesisleri yanından başlayarak Bursa sapağına kadar olan bölgede devam ediyor.

Merkezden taşraya kesintisiz hizmet ağı oluşturduklarını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında "39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Hizmette uzak veya yakın kavramını kabul etmeden en yakın mahallemize ne yapıyorsak en uzak mahallemize de ihtiyaçları doğrultusunda aynı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz planlanan programlara göre eş zamanlı olarak bir çok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara ara vermeden hemen yenilerini ekliyoruz. İhtiyaç olan yerler tespit edilmiş durumda. Taş olması gereken yere taş, asfalt olması gereken yerlere asfalt çalışmamızı uyguluyoruz. Nerede ne eksiğimiz, ihtiyacımız varsa muhtarlarımız koordinasyonuyla bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.