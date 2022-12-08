İznik'te merkezden taşraya çalışmalar sürüyor

İznik Belediyesi merkez ve taşra mahallelerde tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla ilerliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Şerefiye Mahallesi ve Göllüce Mahallesi ile ilçe merkezindeki diğer noktalarda parke taşı çalışması ile inşaat çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin yeşil alanlarında kış mevsimlerinin de yaklaşmasıyla ağaç budama, ot biçme ve yeşil alan temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “39 taşra ve 7 merkez mahallemizde planladığımız doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi hastane arkası bölgemizde Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz parke taşı işlemesine başladılar. Bu bölgemizde ki sorunu kısa süre içerisinde sona erdireceğiz. Ayrıca taşra mahallelerimizde de ihalesini yaptığımız parke taşı işi çalışmaları da sürüyor. Bunun yanı sıra çeşitli ihtiyaç alanları konusunda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Park ve Bahçeler ekiplerimizde kış aylarının yaklaşmasıyla budama faaliyetlerini sürdürüyor. Temizlik İşlerimiz ve tüm birimlerimizle sahadayız. İlçemizin ihtiyaçları ve sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.