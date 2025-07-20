İznik'te Mobilfest ile bilim dolu gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen ‘MobilFest 2025’in ikinci durağı İznik Sahil Meydanı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde düzenlediği ‘MobilFest 2025’, İznik Gölü kıyısında Bursalılara eğlenceli ve bilim dolu bir gece yaşattı. Her yaştan insanın katılarak büyük ilgi gösterdiği festival, Bursa Kent Orkestrası’nın konseriyle başladı. Bilim gösterisi, roket yapım atölyesi, ödüllü bilgi yarışması, konserler ve aile etkinliklerinin yapıldığı festival, bilimi eğlenceyle bir araya getirerek katılanlara unutulmaz bir deneyim sundu.