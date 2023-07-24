İznik'te sahne gençlerin
İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sahne Senin' etkinliklerinde İznikliler sahilde buluştu.
İznik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sahne Senin’ etkinliklerinde İznikliler sahilde buluştu.
İznik’te ‘Müzik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler sahil kenarında gerçekleşiyor. Kamp sandalyeleriyle sahil kenarına gelen İznikliler şarkılara hep birlikte eşlik ederek unutulmaz anlar geçirdi.
Her hafta cuma akşamı düzenlenecek etkinliklerde başka müzik grupları İzniklilere konser verecek.