İznik'te sahne gençlerin

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sahne Senin' etkinliklerinde İznikliler sahilde buluştu.

İznik'te sahne gençlerin
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sahne Senin’ etkinliklerinde İznikliler sahilde buluştu.

İznik’te ‘Müzik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler sahil kenarında gerçekleşiyor. Kamp sandalyeleriyle sahil kenarına gelen İznikliler şarkılara hep birlikte eşlik ederek unutulmaz anlar geçirdi.

Her hafta cuma akşamı düzenlenecek etkinliklerde başka müzik grupları İzniklilere konser verecek.