İznik'te trafik kazası

Bursa'nın İznik ilçesinde iki araç kafaya çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İznik'te trafik kazası
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İznik ilçesinde iki araç kafaya çarpıştı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde M.A. yönetimindeki 16 AJN 996 plakalı SUV araç ile H.Ö. idaresindeki 16 RAN 01 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken, araçlarda bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.