İznik Ultra Maratonu 11 yaşında

Bursa’nın İznik ilçesinde 3 gün boyunca sürecek İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali, en uzun ve zor koşu yarışı olan 164 kilometrelik İznik Ultra 160K başlangıç işareti ile 14 Nisan saat 17.00’de 11. kez başlayacak. Türkiye’nin en büyük 5. gölü çevresindeki patika ve yollarda koşacak, İznik Gölü havzasının güzelliklerini keşfedecek yarışmacılar Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından geliyorlar.

2011 yılından bugüne Macera Akademisi - MCR Racesetter tarafından düzenlenen İznik Ultra Maratonu, başta yerel kurumlar olmak üzere birçok destek ile devam ediyor. Sporcuları yarışlara çeken fikir; İznik Gölü’nün çevresini koşarak, kas gücüyle dönmek. Üç gün süren festivalde 160, 47 ve 25 kilometrelik patika parkurları, 14km Çamdibi, 5K UNESCO Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. İzleyicilerle birlikte 1.500 sporsever Bursa’ya, UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde bulunan ve 2.500 yıllık geçmişe sahip İznik’e gelecek. Misafirler, göl çevresindeki 21 köy ve mahallenin alkışları ve destekleriyle koşacak.

Pandemi döneminde Ağustos ve Mayıs aylarında yapılmak zorunda kalan organizasyon Nisan ayına geri dönüyor. Sürpriz bahar hava şartları ile doğanın yeni uyandığı zamana denk gelen Nisan ayı, İznik patikalarını koşmak için yılın en güzel zamanı. Baharı İznik patikalarında karşılayan koşucular yol boyunca yeşilin yüz tonu ve çiçek açan meyve bahçeleri arasından geçecek. Bu yıl ilk kez Dağ Maratonu parkuru Müşküle’den start alacak.

Köy kooperatifleri ve yerel üreticiler ile yıllardır işbirliği yapan İznik Ultra, geleneksel çini madalyalarını yarışmacılara takdim ediyor. Parkur, köyler, tarihi surlar ve yapılardan geçer. UNESCO Kültür Mirası Aday Listesinde bulunan İznik’in 2500 yıllık tarihinin içinden koşulur. Koşucular İznik’te benzersiz bir coğrafyada zorlu mücadele verip, hem kendi sınırlarını keşfediyor hem de hayallerinden birini gerçekleştirmiş oluyorlar. Ultra maraton için gelenler konaklama, yeme içme, yerel ürünler başta olmak üzere yerel ekonomiye önemli hareketlilik getirmekte.3 gün içinde yerel işletme ve üreticilerin ek 100.000 Euro kadar girdi sağlaması bekleniyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklamada “İznik ile özdeşleşmiş bir etkinliğimiz İznik Ultra Maratonu bu yılda dolu dizgin geliyor. 14-16 Nisan tarihlerinde ilçemizde 1500 sporseveri ve ailelerini ağırlayacağız. İlçemizin eşsiz doğası ve tarihi arasında mükemmel bir koşu festivali yaşayacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.