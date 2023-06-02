İznik UNESCO için son virajda

İznik’in UNESCO Dünya Miras Listesi sürecini ve ICOMOS’un İznik’te gerçekleştireceği teknik ziyareti hakkında İznik Alan Başkanlığı tarafından yerel halk için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İznik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında İznik Alan Başkanı Doç. Dr. Şehnaz Eraslan Alıcıgüzel, İznik’in 2014 yılında başlayan adaylık süreci ve günümüze kadar süre gelen gelişmeleri katılımcılara aktardı. İznik’in önünde çok önemli bir ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) incelemesinin olduğunu söyleyen Alıcıgüzel, “İznik’in UNESCO Dünya Miras Listesi için adaylık dosyası inceleme süreci 2023 Şubat ayında başladı ve Dünya Miras Merkezi tarafından 1 Mart 2023 tarihinde bütün teknik şartlar eksiksiz olarak tamamlanarak ICOMOS uzmanına gönderildi. Şimdi önümüzde uzmanlar tarafından yerinde inceleme süreci başlıyor. Önümüzdeki aylarda İznik’e gelecek ICOMOS uzmanları ’İznik: Medeniyetler arası Geçişin İzleri’ başlıklı adaylık dosyasını gerek içerik gerekse de tarihi eserlerin mevcut durumlarını ve korunmuşluk durumlarını yerinde inceleyerek bir rapor hazırlayacaklar. Bu rapor çerçevesinde İznik’in Dünya Miras Listesi’ne kabul edilip edilmeyeceği ki biz kabul edileceğini düşünüyoruz 2024 yılındaki UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında belli olacak” dedi.

İznik 14 eseri ile aday

Tarihi özellikleri ile medeniyetlerin müşahhas ve müşahhas olmayan değerlerini bu güne taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle UNESCO’ya aday olan İznik “Medeniyetler Arası Geçişin İzleri” isimli 14 anıtsal yapı ve bileşenden oluşmuş bir bütün olarak adaylık listesinde yer alıyor. Bu eserler “Surlar ve anıtsal kapılar”, “Roma Tiyatrosu”, “Bazilika”, “Ayasofya Orhan Camii”, “Hacı Özbek Camii”, “Süleyman Paşa Medresesi”, “Yeşil Cami”, “Nilüfer Hatun İmareti”, “Eşrefzade Cami Minaresi ve Mezarlığı”, “İznik Çini Fırınları Kazı Alanı”, “Mahmut Çelebi Cami”, “Elbeyli Nikaian Dikilitaşı (Obelisk) “Hisardere Nekropol Alanı” ve “Elbeyli Hipojesi.”

Türkiye’den tek aday İznik

İznik Alan Başkanlığı’nın 1 yıl gibi kısa sürede bitirdiği yönetim planı ve adaylık dosyası, ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede’ UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görülmüştü. Bakanlık, 19 Eylül 2022 tarihinde ülkemizin diğer önemli değerlerine sahip alanlar içerisinden Türkiye’den sadece İznik’in daimi adaylık dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne gönderdi.

UNECO’nun faydaları

Alan Başkanı Doç. Dr. Şehnaz Ersaslan Alıcıgüzel’in yaptığı sunumda UNESCO’nun İznik’e faydaları da şu başlıklar altında sıralandı; İznik’in üstün evrensel değerinin tescil edilmesi, tüm dünya tarafından tanınması. Prestijli bir alan olarak kabul görmesi. Dünya Markası olması ve “Kültür Turizmi”nin gelişmesi. Ulusal ve uluslararası nitelikte tanıtım kampanyalarının oluşması. Bölgenin ekonomisine katkı sağlaması. İstihdam imkanlarının ve yatırımların artması. Turizmin gelişmesi ve yatırımcıların artması. Koruma bilincinde ulusal ve uluslararası farkındalığın artması. Dünya Miras Merkezi’ne belirli periyodlarla sunacağımız koruma raporları, ilerleme raporları bu alanları sürdürülebilir şekilde korunmasına imkan sağlaması.