İznikli yüzücü Guınness için ter döküyor

İznik’te Guinness denemeleri gerçekleştiren Erhan Turan, yüzme, bisiklet ve koşu branşlarında iki gün boyunca ter dökecek.

Temmuz 2023 itibariyle 268’i triatlon, 262’si açık su ile sportif aktivitelerle toplamda 650 etkinlikte ter döken İznikli Yüzücü Erhan Turan, 2023 yılında toplam 2 bin 123 kilometre koşu ve 8 bin 888 kilometre bisiklet sürüşü hedefi olduğunu belirtiyor.

Türkiye, Fransa, Belçika, Polonya, Beyaz Rusya, Avusturya, İspanya, İtalya ve Amerika da katıldığı triatlon ve açık su yarışlarında şampiyonluk alan Turan, Guinness Rekorlar Kitabı için 28 Nisan 2023’te başladığı ve 30 Ağustos 2023’e kadar her gün devam edeceği triatlon hedefinde 69. günü geride bıraktı.

İznik İnciratlı’nda yüzme ile başladığı triatlona sırasıyla bisiklet ve koşu etabıyla devam etti. Gün boyunca bu parkurları devam edeceğini belirten Erhan Turan, hedefini 125 gün olarak belirlediğini 125. Günü Çanakkale’de bitirmeyi hedeflediğini belirtirken bu çalışmada İznik’in olması gerektiğini ve bu yüzden burada da gerçekleştirdiğini belirtti.