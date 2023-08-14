İznikspor yaz futbol okulunda sertifika heyecanı

İznikspor’da Yaz Futbol Okulu’nu bitiren gençlere sertifikalarını Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta takdim etti.

Toplamda 250 minik futbolcu, başarılı bir şekilde futbol kursunu tamamlayarak hak ettikleri sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Sertifika dağıtım töreni, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın katılımıyla gerçekleşti. İznikspor Kulübü Başkanı Mehmet Pösteki de etkinlikte Başkan Usta’ya eşlik etti.

Minik futbolcular, yaz aylarını futbol eğitimi alarak değerlendirmenin gururunu yaşadılar. İznikspor Yaz Futbol Okulu’nun uzman antrenörleri eşliğinde geçirdikleri bu süre boyunca hem futbol becerilerini geliştirdiler hem de takım ruhunun önemini öğrendiler.

Sertifika dağıtım töreninde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, minik futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Usta, genç sporcuların disiplinli çalışmalarının ve özverili çabalarının sonucunu bu sertifikalarla taçlandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, sporun ve takım çalışmasının önemine vurgu yaparak minik futbolcuları gelecekte de spor yapmaya teşvik etti.

Minik futbolcuların aileleri de törende gururla çocuklarının sertifikalarını aldılar. Bu anlamlı etkinlik, gençlerin spora ve sağlıklı yaşam tarzına olan ilgisini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İznikspor Yaz Futbol Okulu’nun düzenlediği bu sertifika töreni, genç futbolcuların emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını almasının yanı sıra, sporun toplumsal değerini ve birleştirici gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.