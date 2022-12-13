Kısa bir sakatlığın ardından toparlanan genç yetenek İzzettin Altunsöz, ringlere geri dönüyor.

67 kiloda fırtınalar estiren yeni nesil kickboksçu İzzettin Altunsöz, 18 Aralık Pazar günü İranlı dövüşçü Faryad Ahmadi’ye karşı yumruk sallayacak. Rıdvan Kurt’un organize ettiği karşılaşma, Mersin Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecek. Bir süre önce elinden geçirdiği bir sakatlık sonucu ringlerden uzak kalan İzzettin Altunsöz, karşılaşmaya çok iyi hazırlanma fırsatı bulduğunu belirterek, “Bir süreden beridir aksilikler yaşıyordum. Bu aksilikler beni daha da hırslandırdı. Bunları nazar olarak algılayıp, artık üzerimdeki nazarı atmanın zamanı geldi diye düşünüp, bu karşılaşmaya hazırlandım. Tek maç profesyonel olarak organize ettik her şeyi. Karşılaşmayı kazanacağıma olan inancım tamdır. İranlı rakibim güçlü ve tecrübeli bir sporcudur. Biz de ekip olarak gerekli analizleri yaparak, farklı bir taktik ile ringe çıkacağız. Bundan sonraki hedefim yine uluslararası organizasyonlarda ülkemiz adına zaferlere imza atarak, İstiklal Marşı’mızı okutup, bayrağımızı göndere çekmektir” dedi.