İzzettin'den, Beycilere yara 3-1

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip 11. dakikada Talat Darılma’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda da oyunun hakimi olan kırmızı siyahlılar 57. dakikada Vezir Mayda’nın cezasahası dışından attığı golle skoru 2-0 yaptı. Çatalca temsilcisi 77. dakikada Talat Darılma ile cezasahası dışından bir gol daha bularak 3-0 öne geçti. Beyciler 90+2. dakikada tek golünü bulmasına rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı.