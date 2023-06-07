Jackson Muleka gol orucunu bozdu
Beşiktaş'ın Kongolu santrforu Jackson Muleka, Konyaspor karşısında kaydettiği gol ile Süper Lig'de 9 ay sonra gol atmış oldu. Muleka, en son sezonun 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı gol sevinci yaşamıştı.
Beşiktaş’ın Kongolu santrforu Jackson Muleka, Konyaspor karşısında kaydettiği gol ile Süper Lig’de 9 ay sonra gol atmış oldu. Muleka, en son sezonun 5. haftasında MKE Ankaragücü’ne karşı gol sevinci yaşamıştı.
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda sezon başında Kasımpaşa’dan kadroya katılan Jackson Muleka, karşılaşmanın 41. dakikasında takımının ikinci golünü kaydederek 9 ay sonra gol atma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu, 5. haftada deplasmanda oynanan MKE Ankaragücü karşısında fileleri havalandırmıştı. Muleka, karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.