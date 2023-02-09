JAK timi enkaz altındaki 3 kardeşi kurtardı

Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da depremin 80’inci saatinde 3 kardeş enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

Depremin hemen ardından bölgeye giden Erzurum Jandarma Arama Kurtarma Birliği bugün Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanı’nın enkazından Abdülkadir Al Hüseyin (16), Gaysa Al Hüseyin (12) ve Gayda Al Hüseyin’i (5) sağ çıkarmayı başardı.

Erzurum’dan giden ekipler tarafından kurtarılan vatandaş sayısının 301’e yükseldiği öğrenildi.

Öte yandan yine Erzurum’dan bölgeye yardım malzemesi taşıyan tır sayısının 223, gönderilen personel sayısının 2 bin 683, araç sayısının ise 538 olduğu bildirildi.