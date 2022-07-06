Jandarma 125 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan şahsa operasyon düzenlendi. Operasyonda 125 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 06.07.2022 10:23
  • Güncelleme: 06.07.2022 10:28
Jandarma 125 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.T. isimli bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; S.T. isimli şahsı 5 ay süren fiziki takibe aldı ve şahsın uyuşturucu maddeleri Esenyurt ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Söz konusu dairenin, dikkat çekmemek için insan hareketinin yoğun olduğu bir bölgeden seçildiği, resmi olarak suç kaydı olmayan ve ailesiyle yaşayacağını beyan eden başka bir şahıs adına tutulduğu belirlendi.

125 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.T.’yi kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda; 120 kilo eroin, 5 kilo methamfetamin, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pres kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan S.T. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

İHA

Editör
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