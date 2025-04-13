Jandarma 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. isimli şahsı İstanbul Silivri’de yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda şahsın İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunduğu belirlendi. A.K. burada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahsın; kasten öldürme, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, 5607 sayılı yasaya muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.