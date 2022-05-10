Jandarma 520 saatlik görüntüleri izleyip suç makinelerini yakaladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde döküm yapan bir işletmede 40 bin liralık malzemelerin çalınmasına ilişkin 520 saat güvenlik kamerası görüntülerini izleyip suçluları yakaladı. Yakalanan 3 şahsın toplamda 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

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  • 10.05.2022 17:17
  • Güncelleme: 10.05.2022 19:08
Jandarma 520 saatlik görüntüleri izleyip suç makinelerini yakaladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde döküm yapan bir işletmede 40 bin liralık malzemelerin çalınmasına ilişkin 520 saat güvenlik kamerası görüntülerini izleyip suçluları yakaladı. Yakalanan 3 şahsın toplamda 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Oklalı köyünde döküm yapan bir işletmeden maddi değeri 40 bin TL olan 320 kilogram ağırlığında pik demir ve kaynak makinası gibi bazı eşyaların çalındığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen JASAT ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen detaylı araştırmalar neticesinde bölgede 30 kilometrelik bir güzergahta 32 güvenlik kamerasından temin edilen 520 saatlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelenerek Olay Yeri İnceleme Timinin hırsızlık yapılan bölgede elde ettiği delillerden de yola çıkılarak olayın şüphelisi 3 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

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Şüphelilerin adli sicil kayıtları incelendiğinde her üç şüphelinin de hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere M.Ç.’nin (9), L.Ç.’nin (13) ve E.K.’nin ise (3) adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıslar, Jandarma tarafından Lüleburgaz İlçe merkezindeki ikametlerinde yakalanırken, suça konu çalıntı malzemeleri satın alan D.A. isimli hurdacıya da Hırsızlık Malı Satın Almak suçundan adli işlem başlatıldı. Hurdacıya 2 bin 400 TL’ye satılan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

SHA Editör
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