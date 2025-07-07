Jandarma aranan zanlıyı kız arkadaşıyla kafede çay içerken yakaladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kafede kız arkadaşıyla çay içerken yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kafede kız arkadaşıyla çay içerken yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Samet Ç.’nin (37) yerini tespit etti. Ekipler, Osmaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafeye giderek, kız arkadaşıyla çay içen şahsı yakaladı.