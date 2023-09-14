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- Jandarma Ayvacık'ta yol kontrollerinde minibüs içinde 550 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirdi
Jandarma Ayvacık'ta yol kontrollerinde minibüs içinde 550 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirdi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir minibüs içinde 15 varil içinde 550 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir minibüs içinde 15 varil içinde 550 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi yol kontrolü sırasında Tarık Kanma idaresindeki 17 UE 617 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde minibüs içerisine gizlenmiş 15 varil içinde canlı 550 kilogram ağırlığında deniz patlıcanı ele geçirildi.
Deniz ürünleri Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi. Tarık Kanma’ya Sahil Güvenlik Komutanlığınca idari para cezası uygulandı.
Canlı olan deniz patlıcanları denize döküldü.