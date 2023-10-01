Jandarma Ayvalık'ta 131 düzensiz göçmen ve 3 organizatörü yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 131 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Jandarma Ayvalık'ta 131 düzensiz göçmen ve 3 organizatörü yakaladı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 131 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 organizatör ile birlikte, 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan çalışmada 1 adet minibüs, 1 adet şişme bot, 1 adet akü, 19 adet can yeleği ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.