Jandarma çocukların yanlarında

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Bandırma Hicri Ercilli Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince; Jandarmanın yarıyıl tatilinde de çocukların yanında olduğunu hatırlatmak maksadıyla Bandırma Hicri Ercilli Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar ziyaret etti. Çocuklara, Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edildi ve Bomba Arama Köpek Unsuru tarafından Jandarma Köpek Unsurlarını tanıtmak maksadıyla gösteri yapıldı.