Jandarma, Cudi Dağı'nda çok sayıda mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirdi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 operasyonu kapsamında Tuşimiya Vadisi’nde tespit edilen sığınakta 15 bin 280 adet mühimmat, 25 adet el bombası ile çok miktarda patlayıcı madde ele geçirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında, Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir sığınak tespit edildi.

Söz konusu sığınakta, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet antitank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.