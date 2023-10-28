Jandarma, Cumhuriyetin 100. yılını çocuklarla kutladı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılını çocuklarla birlikte kutladı. Coşku ve mutluluğun hakim olduğu kutlamada çocuklar, birbirinden eğlenceli etkinlikler ile unutulmaz anlar yaşadı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetin 100. yılını minik öğrencilerle birlikte kutladı. Çeşitli okullarda öğrenim gören 100 öğrenci, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda misafir edildi. Açılan stantlarda jandarma tanıtımı yapıldı. Daha sonra köpek timler, jandarma ekipleriyle birlikte gösteri yaptı. Gösteriyi çok beğenen çocuklar, alkışlayarak köpekleri sevmeye gitti. Oradan komando parkuruna geçen minikler, heyecanlı anlar yaşadı. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatıldığı alanda çocuklar şiirler okudu. Büyük coşku ve mutluluğun hakim olduğu etkinlikte öğrencilere Türk bayrağı, jandarma çocuk dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.