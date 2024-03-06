Jandarma'dan 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine operasyon

Jandarma ekipleri Balıkesir’in 4 ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Balıkesir’in kırsal mahallerinde yürüttüğü uyuşturucu madde imalat ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Balıkesir’in Karesi, Edremit, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına geçtiğimiz 2 günde boyunca operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, 120 gram kubar esrar, 17 gram bonzai, bir hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirildi. Suça karıştığı tespit edilen 9 kişi ise yakalanarak gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.