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Jandarma'dan bonzai operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelesine devam ediyor.

Jandarma'dan bonzai operasyonu
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Son olarak düzenlenen bir operasyonla; Doğu Asya ülkelerinden “baharat” adı altında kargo ile Türkiye’ye getirtilen 10 kilogram sentetik Kannabinoid Bonzai ham maddesi ele geçirildi. Söz konusu ham madde ile 1 ton Bonzai üretilebileceği belirlendi. Yakalanan (M.G.) ve (M.M.) isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kargoyla uyuşturucu siparişi jandarma engeline takıldı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Doğu Asya ülkelerinden İstanbul iline yüklü miktarda uyuşturucu ham maddesi sipariş ettiği bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlik ve Avcılar’daki adres bilgileri belirlendi.

Baharat diye bonzai ham maddesi sipariş etmişler

Şüphelilerin dikkat çekmemek için ham maddeyi “baharat” adı altında kargo ile İstanbul’a sipariş ettiği, yakalanmamak için uyuşturucu maddenin baharat paketlerine eser miktarda yerleştirildiği tespit edildi.

Ele geçirilen ham maddeden 1 ton bonzai elde ediliyor

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10’ar veya 20’şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilogram Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai ham maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddeden 1 ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı.

Yakalanan (M.G.) ve (M.M.) isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.

İHA
Editör

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