Jandarma'dan Erdek ve Edremit ilçelerinde operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Edremit ve Erdek İlçelerinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin evinde arama yapıldı.

Jandarma'dan Erdek ve Edremit ilçelerinde operasyon
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Edremit ve Erdek İlçelerinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin evinde arama yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit ve Erdek İlçelerinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 5 adet şarjör, 28 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan iki şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı..