Jandarma'dan Hayvanları Koruma Gününde anlamlı etkinlik

Hayvanları Koruma Günü nedeniyle jandarma tarafından yapılan etkinliklerde çocuklara hayvanları koruma konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklar ayrıca iz takip köpeğinin gösterisini izleme fırsatı buldular.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü, Edremit Kaymakamlığı koordinesinde Edremit Belediyesi Şükrü TUNAR Kültür Merkezinde öğrencilerine hayvanları koruma konusunda bilgilendirme yapılarak, iz takip köpeği kullanıcısı eşliğinde gösteri yapıldı. Çocuklar jandarma iz takip köpeğine büyük ilgi gösterdi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca; Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, sokak hayvanlarına yapılacak kötü muamelelere karşı yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.