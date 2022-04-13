Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın Silivri'de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda kafes içerisinde 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.

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  • 13.04.2022 08:57
  • Güncelleme: 13.04.2022 11:07
Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Jandarma ekipleri yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği hayvanları evinde besleyen yabancı uyruklu 1 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahsın Silivri’de bulunan çiftliğinde yapılan aramalarda; kafes içerisinde 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; yabancı uyruklu bir şahsın Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 1 adet 4 aylık beyaz kaplan ile 1 adet 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Yavrular, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

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İHA

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