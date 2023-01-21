Jandarma'dan kaçak motor yağı operasyonu: 70 bin litre ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren 1 şahıs yakalandı. Operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. isimli bir şahsın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi çerçevesinde araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir’de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti.

Binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi

Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi. Yakalanan A.A. isimli şahıs, “Marka ve Patent Kanunu”na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturma devam ediyor.