Jandarma'dan kaçakçılık operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı.

Jandarma'dan kaçakçılık operasyonu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde izinsiz kazı yapılacağının tespiti üzerine bölgede yapılan kontroller neticesinde; kaçak kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada; 2 adet hilti, 1 adet calaska (makara sistemi), 2 adet kama, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet hilti matkap ucu, 15 metre halat, 20 metre halatlı ahşap merdiven ve 1 adet şerit metre ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı..