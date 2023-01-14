Jandarma'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S isimli bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şahsın sosyal medya üzerinden elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ve tarihi eserleri evinde sakladığı, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslarla sık sık bir araya geldiği tespit edildi.

Eserler Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şahsın ikamet adresine operasyon düzenledi. Operasyonda; 169 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet dürbün, 2 adet şarap testisi, 3 adet şamdan, 2 adet havan, 1 adet baharat öğütücü, 5 adet gümüşlük, 1 adet su matarası, 4 adet kılıç, 4 adet kolye, 13 adet ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet minyatür heykel, 4 adet hançer ile 5 adet kılıç ele geçirildi.

Jandarma tarihine sahip çıkmaya devam ediyor

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan S.S., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.