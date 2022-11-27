Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla; yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserlere alıcı arayışında olan 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 adet sikke ile tarihi nitelikte olan 5 adet yağlı boya tablo ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Jandarma Suçüstü Yaptı

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 adet sikke ile 1565 yapımı 1 adet Titan-Venüs tablosu, 1862 yapımı 1 adet Vineet tablo, 1480 yapımı 2 adet Yohmando ile 1 adet Poufind ibareli yağlı boya tablo ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan 3 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.